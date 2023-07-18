Сафаров Ишмен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафаров Ишмен

Сафаров Ишмен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Кусяков Сафар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Ишменев Ишмухамет

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ишменев Салям

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Ишменев Мухаметрахим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ишменев Ягофер

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.