Сафаров Ишмен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Кусяков Сафар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ишменев Ишмухамет
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ишменев Салям
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ишменев Мухаметрахим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ишменев Ягофер
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно