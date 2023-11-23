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Феодосия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

01.07.1853

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Дмитрий Стефанов

Мать: Дарья Матвеева

Бракосочетание
25.07.1799

Муж: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ильинский Александр Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
13.11.1804

Сын: Ильинский Петр Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ливанова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
30.08.1825

Дочь: Воскресенская Любовь Иванова

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хиония Иванова

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Василий Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Евгений Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Матвей Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Семен Иванов

Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров

Смерть
01.07.1853
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