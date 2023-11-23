Феодосия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смерти01.07.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Дмитрий Стефанов
Мать: Дарья Матвеева
Бракосочетание
25.07.1799
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ильинский Александр Иванов
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Рождение ребёнка
13.11.1804
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ливанова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Рождение ребёнка
30.08.1825
Дочь: Воскресенская Любовь Иванова
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хиония Иванова
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Василий Иванов
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Евгений Иванов
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Матвей Иванов
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Семен Иванов
Отец ребёнка: Ильинский Иван Петров
Смерть
01.07.1853