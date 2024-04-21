Иванов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1902 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 69
Крещение
10.06.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Иван Александров Овсянников; Ефремовского мещанина Александра Иванова Авчинникова дочь девица Александ... Показать все
Смерть
Неизвестно