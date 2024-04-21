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Иванов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1902 ст.

Отец: Иванов Василий Иванович

Мать: Иванова Мария Александровна

Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 69
Крещение
10.06.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Иван Александров Овсянников; Ефремовского мещанина Александра Иванова Авчинникова дочь девица Александ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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