Сергеева (Власова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1917
Дата смерти05.06.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1917
Отец: Власов Григорий
Мать: Захоронена В Крутых ...
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1939
Дочь: Панфилова Муза Алексеевна
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1941
Сын: Сергеев Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Иванович
Смерть
05.06.1994
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область