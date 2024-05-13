Сергеева (Власова) Анна Григорьевна 22.12.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергеева (Власова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1917

Дата смерти

05.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1917

Отец: Власов Григорий

Мать: Захоронена В Крутых ...

Рождение ребёнка
1937

Сын: Сергеев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Сергеев Алексей Иванович

Крутые, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1939

Дочь: Панфилова Муза Алексеевна

Отец ребёнка: Сергеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1941

Сын: Сергеев Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Сергеев Алексей Иванович

Крутые, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.06.1994
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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