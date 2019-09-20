Завьялов Мирон Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Мирон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.2019

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2019

Отец: Завьялов Семен Сергеевич

Мать: Теппанова Надежда Ивановна

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