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Воробьев Михаил

Место рождения

Большая Вологодская слобода (позднее 3-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)

Дата рождения

07.11.1770

Дата смерти

31.03.1801

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1736 г.р.

Мать

Вычислено 1734 г.р.

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1770

Отец: Воробьев Иван

Мать: Воробьева (Бобик) Маремьяна

Бракосочетание
25.04.1787

Жена: Воробьева Параскева

Рождение ребёнка
15.12.1794

Дочь: Киселёва (Воробьева) Настасья

Мать ребёнка: Воробьева Параскева

Смерть
31.03.1801

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