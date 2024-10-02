Воробьев Михаил
Место рожденияБольшая Вологодская слобода (позднее 3-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)
Дата рождения07.11.1770
Дата смерти31.03.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1770
Отец: Воробьев Иван
Бракосочетание
25.04.1787
Жена: Воробьева Параскева
Рождение ребёнка
15.12.1794
Дочь: Киселёва (Воробьева) Настасья
Мать ребёнка: Воробьева Параскева