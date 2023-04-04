Забелло Николай Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1865
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1866
Сын: Забелло Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1868
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1870
Сын: Забелло Николай Николаевич
Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна
Рождение ребёнка
05.03.1872
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна
Рождение ребёнка
30.09.1873
Сын: Забелло Александр Николаевич
Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна
Рождение ребёнка
05.03.1875
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Забелло Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна
Рождение ребёнка
09.07.1879
Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна
Смерть
Неизвестно