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Забелло Николай Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1865

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1866

Сын: Забелло Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.09.1868

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1870

Сын: Забелло Николай Николаевич

Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.03.1872

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна

Рождение ребёнка
30.09.1873

Сын: Забелло Александр Николаевич

Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.03.1875

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Забелло Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна

Рождение ребёнка
09.07.1879

Сын: Забелло Петр Николаевич

Мать ребёнка: Забелло Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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