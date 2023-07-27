Петрова (Крутикова) (Крутикова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Крутикова) (Крутикова) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Крутиков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Конева (петрова) Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Куянова (петрова) Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Семен Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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