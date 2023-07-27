Петрова (Крутикова) (Крутикова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Крутиков Петр
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Конева (петрова) Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Куянова (петрова) Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Петров Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно