Власова (Власова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1887
Муж: Власов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Власова (Власова) Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Власов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Власов Спиридон Федорович
Отец ребёнка: Власов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Власов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Власов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Власова (Власова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Власов Федор Никитич