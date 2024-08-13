Власова (Власова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1887

Муж: Власов Федор Никитич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Власова (Власова) Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор Никитич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Власов Фома Федорович

Отец ребёнка: Власов Федор Никитич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1893

Сын: Власов Спиридон Федорович

Отец ребёнка: Власов Федор Никитич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Власов Степан Федорович

Отец ребёнка: Власов Федор Никитич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Власов Семен Федорович

Отец ребёнка: Власов Федор Никитич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Власова (Власова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор Никитич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Власов Иван Федорович

Отец ребёнка: Власов Федор Никитич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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