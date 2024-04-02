Попов Феоктист Гаврилович
Место рождениядеревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Дата рождения1781
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Попов Гаврила Яковлевич
Мать: Попова Ефимия Саввина
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Смерть
1850