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Попов Феоктист Гаврилович

Место рождения

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Попов Гаврила Яковлевич

Мать: Попова Ефимия Саввина

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Смерть
1850
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