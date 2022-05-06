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Ларина Марья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ларина) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ларин Никанор Николаевич

Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ларин Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ларина) Агафия Николаевна

Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Ларин Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ларин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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