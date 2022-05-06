Ларина Марья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ларина) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ларина) Агафия Николаевна
Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Ларин Николай Филиппович
Смерть
Неизвестно