Мосин Аким Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Аким Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мосин Иван Акимович

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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