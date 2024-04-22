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Кокорин Пармен Федоров

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

14.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кокорин Федор Васильев

Мать: Кокорина Акулина Матвеева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1834
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
1850
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кокорина Марья Парменова

Мать ребёнка: Кокорина Раиса Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1857

Жена: Кокорина Раиса Михайлова

Упоминание
1858
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 444об
Рождение ребёнка
16.01.1868 ст.

Сын: Кокорин Афанасий Парменов

Мать ребёнка: Кокорина Раиса Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.12.1913 ст.
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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