Кокорин Пармен Федоров
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти14.12.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кокорин Федор Васильев
Упоминание
1834
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
1850
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кокорина Марья Парменова
Мать ребёнка: Кокорина Раиса Михайлова
Бракосочетание
До 1857
Жена: Кокорина Раиса Михайлова
Упоминание
1858
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 444об
Рождение ребёнка
16.01.1868 ст.
Сын: Кокорин Афанасий Парменов
Мать ребёнка: Кокорина Раиса Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1913 ст.