Степаненко Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1923
Дата смерти19.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1923
Отец: Степаненко Пётр Семёнович
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.1950
Дочь: Степаненко Нина Николаевна
Мать ребёнка: Степаненко Елизавета Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1980