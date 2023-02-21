Степаненко Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1923

Дата смерти

19.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

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Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1923

Отец: Степаненко Пётр Семёнович

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.1950

Дочь: Степаненко Нина Николаевна

Мать ребёнка: Степаненко Елизавета Дмитриевна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненко Елизавета Дмитриевна

Смерть
19.09.1980
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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