Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична
Место рожденияп. Никольский, НСО
Дата рождения11.10.1919
Дата смерти24.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1919
п. Никольский, НСО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батков Александр
Отец ребёнка: Батков Алексей Никитич
Рождение ребёнка
10.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батков Алексей Никитич
Первомайский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950
Сын: Батков Анатолий
Отец ребёнка: Батков Алексей Никитич
Смерть
24.09.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь