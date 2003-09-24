Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична 11.10.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична

Место рождения

п. Никольский, НСО

Дата рождения

11.10.1919

Дата смерти

24.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1919

Отец: Кузнецов Никита Васильевич

Мать: Кузнецова (Малькова) Анна Васильевна

п. Никольский, НСО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батков Александр

Отец ребёнка: Батков Алексей Никитич

Рождение ребёнка
10.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батков Алексей Никитич

Первомайский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Батков Анатолий

Отец ребёнка: Батков Алексей Никитич

Смерть
24.09.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь

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