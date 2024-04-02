Купцова (Сазонова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1907
Дата смерти30.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907
Отец: Сазонов Степан
Мать: Сазонова Марина
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Быстрова Раиса
Отец ребёнка: Купцов Сергей
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Волкова Галина
Отец ребёнка: Купцов Сергей
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
06.01.1934
Сын: Купцов Александр
Отец ребёнка: Купцов Сергей
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
19.04.1939
Дочь: Власова Зоя
Отец ребёнка: Купцов Сергей
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купцов Сергей
Смерть
30.10.1987
Лунино, Пензенская область, Россия