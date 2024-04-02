Купцова (Сазонова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцова (Сазонова) Екатерина

Купцова (Сазонова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1907

Дата смерти

30.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907

Отец: Сазонов Степан

Мать: Сазонова Марина

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Быстрова Раиса

Отец ребёнка: Купцов Сергей

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Волкова Галина

Отец ребёнка: Купцов Сергей

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Купцов Александр

Отец ребёнка: Купцов Сергей

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
19.04.1939

Дочь: Власова Зоя

Отец ребёнка: Купцов Сергей

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купцов Сергей

Смерть
30.10.1987
Лунино, Пензенская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close