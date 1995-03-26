Кравцов Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1936
Дата смерти26.03.1995
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1936
Отец: Кравцов Филипп Кузьмич
Мать: Кравцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1960
Мать ребёнка: Кравцова (Ложкина) Тамара Петровна
Рождение ребёнка
05.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравцова (Ложкина) Тамара Петровна
Смерть
26.03.1995