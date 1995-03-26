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Кравцов Михаил Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1936

Дата смерти

26.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1936

Отец: Кравцов Филипп Кузьмич

Мать: Кравцова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1960

Сын: Кравцов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Кравцова (Ложкина) Тамара Петровна

Рождение ребёнка
05.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравцова (Ложкина) Тамара Петровна

Смерть
26.03.1995

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