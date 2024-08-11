Болдырева (Шахворостова) Александра Назарьевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1903
Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Болдырева Антонина Фоминична
Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Болдырев Семен Фомич
Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович
Рождение ребёнка
20.04.1909
Дочь: Болдырева Елизавета Фоминична
Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович
Рождение ребёнка
03.02.1915
Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович
Рождение ребёнка
01.07.1917
Сын: Болдырев Марк Фомич
Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Болдырева Валентина Фоминична
Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович
Смерть
Неизвестно