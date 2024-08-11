Болдырева (Шахворостова) Александра Назарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Шахворостова) Александра Назарьевна

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Место рождения

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

09.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Фома Владимирович

Рождение ребёнка
14.09.1903

Сын: Болдырев Дмитрий Фомич

Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Болдырева Антонина Фоминична

Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Болдырев Леонид Фомич

Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Болдырев Семен Фомич

Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
20.04.1909

Дочь: Болдырева Елизавета Фоминична

Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Болдырев Гавриил Фомич

Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
03.02.1915

Сын: Болдырев Василий Фомич

Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович

Рождение ребёнка
01.07.1917

Сын: Болдырев Марк Фомич

Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Болдырева Валентина Фоминична

Отец ребёнка: Болдырев Фома Владимирович

Смерть
Неизвестно

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