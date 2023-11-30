Заводова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1974
Отец: Юдин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заводов Михаил
Рождение ребёнка
02.09.1994
Сын: Заводов Владислав Михайлович
Отец ребёнка: Заводов Михаил
Рождение ребёнка
12.05.1999
Дочь: Мурашова (Заводова) Кристина Михайловна
Отец ребёнка: Заводов Михаил