Михайлюков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлюков 2
Мать: Михайлюкова 2
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.19
Дочь: Ковынёва Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Михайлюкова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
28.08.1942
Дочь: Амельченко Вера Васильевна
Мать ребёнка: Михайлюкова Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно