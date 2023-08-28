Михайлюков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлюков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлюков 2

Мать: Михайлюкова 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлюкова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
22.01.19

Дочь: Ковынёва Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Михайлюкова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
28.08.1942

Дочь: Амельченко Вера Васильевна

Мать ребёнка: Михайлюкова Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно

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