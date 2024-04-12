Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.
Восприемник
17.03.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 17.03.1891 Чермы Василий Антонович Чермы отец крестьянин Антон Иванович Чермы мать жена Иульяния Антоновна Чермы крестьянин Василий Николаевич Чермы жена Параскева Анисимов... Показать все
Смерть
Неизвестно