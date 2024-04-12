Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Николаевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
17.03.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 17.03.1891 Чермы Василий Антонович Чермы отец крестьянин Антон Иванович Чермы мать жена Иульяния Антоновна Чермы крестьянин Василий Николаевич Чермы жена Параскева Анисимов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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