Гайыпова Огулбабек
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти19.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1935
Сын: Байрамов Гуммы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1947
Сын: Байрамов Тойли
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1952
Сын: Гайыпов Тиркеш Байрамович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1955
Сын: Гайыпов Гайып(Дадебай) Гайыпович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.07.1993