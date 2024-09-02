Гайыпова Огулбабек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайыпова Огулбабек

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

19.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1935

Сын: Байрамов Гуммы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1947

Сын: Байрамов Тойли

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1952

Сын: Гайыпов Тиркеш Байрамович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1955

Сын: Гайыпов Гайып(Дадебай) Гайыпович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.07.1993

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