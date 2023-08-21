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Бычкова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Завалишин Яков Гаврилович

Мать: Февронья Петровна

Носит отчество Своего дяди Степана Петровича Долгого. Он вызволял Марию с матерью из ссылки в Архангельскую область. Отец Марии Завалишин Яков Гавриилович считался врагом народа. Необходимо было сдела... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Высочина Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иценкова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Ефимович

Смерть
2002
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