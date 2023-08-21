Бычкова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Завалишин Яков Гаврилович
Мать: Февронья Петровна
Носит отчество Своего дяди Степана Петровича Долгого. Он вызволял Марию с матерью из ссылки в Архангельскую область. Отец Марии Завалишин Яков Гавриилович считался врагом народа. Необходимо было сдела... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Высочина Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бычков Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иценкова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Ефимович
Смерть
2002