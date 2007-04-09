Швец Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвец Анастасия Юрьевна

Швец Анастасия Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2007

Отец: не указан

Мать: Миниханова Светлана рустамовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close