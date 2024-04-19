Матрона Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Климентова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 735
Рождение ребёнка
1825

Сын: Симеон Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Васильев

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1830

Сын: Поликарп Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Васильев

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
25.02.1833 ст.

Дочь: Евдокия Гуриева

Отец ребёнка: Гурий Васильев

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 39
Рождение ребёнка
25.02.1833 ст.

Сын: Герасим Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Васильев

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 39
Рождение ребёнка
20.10.1836 ст.

Сын: Козьма Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Васильев

Александровка (Липняжна)
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 162
Рождение ребёнка
06.11.1838 ст.

Сын: Матфей Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Васильев

Александровка
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 267
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурий Васильев

Смерть
Неизвестно
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