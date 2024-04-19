Матрона Климентова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1806
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 735
Рождение ребёнка
1825
Сын: Симеон Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Васильев
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1830
Сын: Поликарп Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Васильев
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
25.02.1833 ст.
Дочь: Евдокия Гуриева
Отец ребёнка: Гурий Васильев
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 39
Рождение ребёнка
25.02.1833 ст.
Сын: Герасим Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Васильев
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 39
Рождение ребёнка
20.10.1836 ст.
Сын: Козьма Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Васильев
Александровка (Липняжна)
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 162
Рождение ребёнка
06.11.1838 ст.
Сын: Матфей Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Васильев
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 267
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурий Васильев
Смерть
Неизвестно