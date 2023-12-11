Данько Филатова Алла Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанько Филатова Алла Борисовна

Данько Филатова Алла Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close