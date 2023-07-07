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Проценко Сергей
Проценко Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Дата смерти
1962
Пол
Мужской
Отец
Проценко Иван
1929 г.р.
Мать
Проценко (Хрущ) Анастасия
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Проценко Иван
Мать:
Проценко Анастасия
Смерть
1962
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