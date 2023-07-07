Проценко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Проценко Иван

Мать: Проценко Анастасия

Смерть
1962
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