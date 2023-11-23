Лебедева (Строкина) Елизавета Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1808
Дата смерти29.03.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1808
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Владимир Евграфов
Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев
Бракосочетание
02.05.1827
Рождение ребёнка
04.06.1831
Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев
Рождение ребёнка
28.01.1834
Дочь: (Лебедева) Анна Евграфова
Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев
Рождение ребёнка
01.03.1836
Дочь: Лаврова (Лебедева) Александра Евграфова
Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марунчева (Лебедева) Ираида Евграфова
Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев
Рождение ребёнка
01.01.1841
Дочь: Волкова (Лебедева) Агния Евграфова
Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев
Рождение ребёнка
23.05.1845
Дочь: (Лебедева) Ольга Евграфова
Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кирикова (Лебедева) Юлия Евграфова
Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев
Смерть
29.03.1875