Лебедева (Строкина) Елизавета Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Строкина) Елизавета Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1808

Дата смерти

29.03.1875

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1808

Отец: Строкин Иоанн Андреев

Мать: Строкина Евпраксия Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Павел Евграфов

Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Владимир Евграфов

Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев

Бракосочетание
02.05.1827

Муж: Лебедев Евграф Афанасьев

Рождение ребёнка
04.06.1831

Сын: Лебедев Петр Евграфов

Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев

Рождение ребёнка
28.01.1834

Дочь: (Лебедева) Анна Евграфова

Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев

Рождение ребёнка
01.03.1836

Дочь: Лаврова (Лебедева) Александра Евграфова

Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марунчева (Лебедева) Ираида Евграфова

Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев

Рождение ребёнка
01.01.1841

Дочь: Волкова (Лебедева) Агния Евграфова

Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев

Рождение ребёнка
23.05.1845

Дочь: (Лебедева) Ольга Евграфова

Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кирикова (Лебедева) Юлия Евграфова

Отец ребёнка: Лебедев Евграф Афанасьев

Смерть
29.03.1875

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