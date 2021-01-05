Зеленов Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1933
Дата смерти05.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1933
Отец: Зеленов Андрей Степанович
Мать: Зеленова Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.03.1955
Сын: Зеленов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Зеленова Антонина Васильевна
Смерть
05.01.2021
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Умер в больнице. Похоронен в с. Красный Оселок на старом кладбище у церкви в могилу отца и матери