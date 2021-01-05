Зеленов Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленов Виктор Андреевич

Зеленов Виктор Андреевич

avatar

Место рождения

Красный Оселок, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.09.1933

Дата смерти

05.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1933

Отец: Зеленов Андрей Степанович

Мать: Зеленова Мария Петровна

Красный Оселок, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1955

Сын: Зеленов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Зеленова Антонина Васильевна

Красный Оселок, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.01.2021
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Умер в больнице. Похоронен в с. Красный Оселок на старом кладбище у церкви в могилу отца и матери
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close