Trzaska (Modzelewska) Ewa
Место рожденияModzele par. Białaszewo
Дата рождения08.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1836
Бракосочетание
17.02.1863
Муж: Trzaska Andrzej
Рождение ребёнка
14.12.1863
Сын: Trzaska Andrzej
Отец ребёнка: Trzaska Andrzej
Рождение ребёнка
22.02.1865
Дочь: (Trzaska) Anna
Отец ребёнка: Trzaska Andrzej
Рождение ребёнка
22.02.1868
Дочь: (Trzaska) Marianna
Отец ребёнка: Trzaska Andrzej
Рождение ребёнка
1873
Сын: Trzaska Franciszek
Отец ребёнка: Trzaska Andrzej
Смерть
Неизвестно