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Trzaska (Modzelewska) Ewa

Место рождения

Modzele par. Białaszewo

Дата рождения

08.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1813 г.р.

Муж

1838 г.р.

Дети

1863 г.р.
1865 г.р.
1868 г.р.
1873 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1836

Отец: Modzelewski Marcin

Мать: Modzelewska (Modzelewska) Marianna

Бракосочетание
17.02.1863

Муж: Trzaska Andrzej

Рождение ребёнка
14.12.1863

Сын: Trzaska Andrzej

Отец ребёнка: Trzaska Andrzej

Рождение ребёнка
22.02.1865

Дочь: (Trzaska) Anna

Отец ребёнка: Trzaska Andrzej

Рождение ребёнка
22.02.1868

Дочь: (Trzaska) Marianna

Отец ребёнка: Trzaska Andrzej

Рождение ребёнка
1873

Сын: Trzaska Franciszek

Отец ребёнка: Trzaska Andrzej

Смерть
Неизвестно

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