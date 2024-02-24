Смоленский Станислав Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.09.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, город Тула, Тульская область, Ленинский район, село Архангельское
Рождение ребёнка
15.10.2015
Дочь: Смоленская София Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности