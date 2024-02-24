Смоленский Станислав Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленский Станислав Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.09.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Россия, город Тула, Тульская область, Ленинский район, село Архангельское
Рождение ребёнка
15.10.2015

Дочь: Смоленская София Станиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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