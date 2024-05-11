Агапова (Торнакина) Татьяна Яковлевна 17.01.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агапова (Торнакина) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Елань-Коленовский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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