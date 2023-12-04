Григорук неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1901
Сын: Григорук Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Григорук Андрей
д. Мышицы, Жабинковского района, Брестской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорук Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Григорук Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плахота Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Григорук Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорук Николай Андреевич
Отец ребёнка: Григорук Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорук Андрей
Смерть
Неизвестно