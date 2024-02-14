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Сагитов Галимьян Латыпович

Место рождения

д.Богдашкино (д.Увары)

Дата рождения

1893

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагитова (Каримова) Хатима Шариповна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна

Мать ребёнка: Сагитова (Каримова) Хатима Шариповна

Смерть
1977
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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