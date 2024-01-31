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Ерышев Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1949

Отец: Ерышев Павел Тимофеевич

Мать: Ерышева (Маслова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерышева (Коротаева) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
01.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерышева (Коротаева) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
21.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерышева (Коротаева) Любовь Васильевна

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