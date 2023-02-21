Nunes Vaz Isaac
Место рожденияLondon, London, England, United Kingdom
Дата рождения27.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1903
Отец: Nunes Vaz Joseph
Мать: Nunes-Vaz Sarah
London, London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
11.02.1945
Мать ребёнка: Nunes Vaz Doris Annie
Christchurch New Zealand
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Nunes Vaz Doris Annie
Christchurch New Zealand
Смерть
Неизвестно