Nunes Vaz Isaac — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nunes Vaz Isaac

Место рождения

London, London, England, United Kingdom

Дата рождения

27.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1903

Отец: Nunes Vaz Joseph

Мать: Nunes-Vaz Sarah

London, London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
11.02.1945

Сын: Nunes Vaz John Frederick

Мать ребёнка: Nunes Vaz Doris Annie

Christchurch New Zealand
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nunes Vaz Doris Annie

Christchurch New Zealand
Смерть
Неизвестно
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