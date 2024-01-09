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Агафья Андреева
Агафья Андреева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей Несторов
1809 г.р.
Мать
Пелагея Афанасиева
1810 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Андрей Несторов
Мать:
Пелагея Афанасиева
Смерть
Неизвестно
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