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Василий Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Жена

Около 1717 г.р.

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1755 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Алексей Андреев (Ич)

Мать: Федосья

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Михайла Васильевич

Мать ребёнка: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Афанасий Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Алексей Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Анна Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Марк Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Варлам Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Исай Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Иван Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Евдокея Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Панкратьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1782
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