Прокофий (Прокопий) Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий (Прокопий) Осипов

Место рождения

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1739 ст.

Дата смерти

05.03.1788 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: Иосиф (Осип) Фирсов

Мать: Анна Иванова

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.09.1760 ст.

Жена: Васса Михаилова

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1762

Сын: Иван Прокофьев

Мать ребёнка: Васса Михаилова

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1768

Дочь: Евдокия Прокофьева

Мать ребёнка: Васса Михаилова

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1770

Сын: Василий Прокофьев

Мать ребёнка: Васса Михаилова

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устинья Прокофьева

Мать ребёнка: Васса Михаилова

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1775 ст.

Сын: Степан (Стефан) Прокофьев

Мать ребёнка: Васса Михаилова

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дарья Прокофьева

Мать ребёнка: Васса Михаилова

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.03.1788 ст.
Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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