Прокофий (Прокопий) Осипов
Место рождения
Дата рождения1739 ст.
Дата смерти05.03.1788 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.
Отец: Иосиф (Осип) Фирсов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
29.09.1760 ст.
Жена: Васса Михаилова
Рождение ребёнка
19.10.1762
Сын: Иван Прокофьев
Мать ребёнка: Васса Михаилова
Рождение ребёнка
01.03.1768
Дочь: Евдокия Прокофьева
Мать ребёнка: Васса Михаилова
Рождение ребёнка
12.04.1770
Сын: Василий Прокофьев
Мать ребёнка: Васса Михаилова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Устинья Прокофьева
Мать ребёнка: Васса Михаилова
Рождение ребёнка
28.03.1775 ст.
Сын: Степан (Стефан) Прокофьев
Мать ребёнка: Васса Михаилова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дарья Прокофьева
Мать ребёнка: Васса Михаилова
Смерть
05.03.1788 ст.