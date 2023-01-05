Боровцова Василиса Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровцов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Боровцов Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боровцова) Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Боровцов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Костина (Боровцова) Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Боровцов Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно