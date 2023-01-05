Боровцова Василиса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровцова Василиса Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровцов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Боровцов Алексей Яковлевич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровцов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боровцова) Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Боровцов Алексей Яковлевич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Костина (Боровцова) Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Боровцов Алексей Яковлевич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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