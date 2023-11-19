Ириния Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Иринии на тот момент было 57 лет.
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокопий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Ивану на тот момент было 27 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокопий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Василию на тот момент было 25 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Дочь: Серафима Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокопий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Серафиме на тот момент было 19 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Сын: Федор Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокопий Васильевич
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федору на тот момент было 16 лет.
Смерть
Неизвестно