Шибирова Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1922
Дата смерти29.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922
Отец: Шибиров Степан
Мать: Шибирова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1949
Дочь: Рязанцева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Баранов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.02.1952
Дочь: Баранова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Баранов Николай Тимофеевич
Воля, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Баранов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.12.1957
Сын: Баранов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Тимофеевич
Смерть
29.12.1985