Шибирова Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибирова Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1922

Дата смерти

29.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922

Отец: Шибиров Степан

Мать: Шибирова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1949

Дочь: Рязанцева Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Баранов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.02.1952

Дочь: Баранова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Баранов Николай Тимофеевич

Воля, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Баранов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.12.1957

Сын: Баранов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Тимофеевич

Смерть
29.12.1985
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