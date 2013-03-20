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Жидких Владимир Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1929

Дата смерти

20.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1929

Отец: Жидких Спиридон

Мать: не указана

Смерть
20.03.2013
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