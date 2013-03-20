Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Жидких Владимир Спиридонович
Жидких Владимир Спиридонович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.1929
Дата смерти
20.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Жидких Спиридон
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1929
Отец:
Жидких Спиридон
Мать: не указана
Смерть
20.03.2013
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия