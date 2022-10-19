Лахнюк Владимир Максимович 02.04.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Лахнюк Владимир Максимович

Автор
ВЛ
Лахнюк В.

мужской, родился 02.04.1948, Жемойдяки, Ивацевичский район, Брестская область

Отец
Лахнюк Максим Александрович1907 г.р.
Мать
Лахнюк (Пестрак) Надежда АлександровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1948

Отец: Лахнюк Максим Александрович

Мать: Лахнюк (Пестрак) Надежда Александровна

Жемойдяки, Ивацевичский район, Брестская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Телеханы, Ивацевичский район, Брестская область

Рождение ребёнка
19.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Телеханы, Ивацевичский район, Брестская область

Рождение ребёнка
09.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Телеханы, Ивацевичский район, Брестская область

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