Лахнюк Владимир Максимович
мужской, родился 02.04.1948, Жемойдяки, Ивацевичский район, Брестская область
ОтецЛахнюк Максим Александрович1907 г.р.
МатьЛахнюк (Пестрак) Надежда АлександровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1948
Жемойдяки, Ивацевичский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности