Назаренко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Назаренко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Александра Михайловна

Отец ребёнка: Назаренко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Назаренко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Харлам Михайлович

Отец ребёнка: Назаренко Михаил

Рождение ребёнка
15.09.1912

Дочь: Хриденко (Назаренко) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Назаренко Михаил

Смерть
Неизвестно

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