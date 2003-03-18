Морозов Николай Илларионович
Место рождения
Дата рождения08.12.1918
Дата смерти18.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1918
Рождение ребёнка
12.10.1951
Дочь: Морозова Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1953
Дочь: Морозова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1956
Сын: Морозов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.03.2003