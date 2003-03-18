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Морозов Николай Илларионович

Место рождения

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.12.1918

Дата смерти

18.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1918

Отец: Морозов Илларион Леонтьевич

Мать: Косталанова Варвара Антоновна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.10.1951

Дочь: Морозова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Новокалманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.09.1953

Дочь: Морозова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Новокалманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.07.1956

Сын: Морозов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Новокалманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
18.03.2003

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