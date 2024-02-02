Макеева Мария Трофимовна
Место рожденияд. Покрова Экономической волости
Дата рождения02.02.1834
Дата смертиПосле 1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1834
Отец: Трофим Архипов
Мать: Акилина Петрова
д. Покрова Экономической волости
Крещение
03.02.1834
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: д. Бадеевой Антон Михайлов и мещанка Варвара Ефимова
Бракосочетание
13.11.1850
Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Фёдорова Анна Родионовна
Отец ребёнка: Макеев Родион Прохорович
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Смерть
После 1886