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Макеева Мария Трофимовна

Место рождения

д. Покрова Экономической волости

Дата рождения

02.02.1834

Дата смерти

После 1886

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1834

Отец: Трофим Архипов

Мать: Акилина Петрова

д. Покрова Экономической волости
Крещение
03.02.1834
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: д. Бадеевой Антон Михайлов и мещанка Варвара Ефимова
Бракосочетание
13.11.1850

Муж: Макеев Родион Прохорович

Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Фёдорова Анна Родионовна

Отец ребёнка: Макеев Родион Прохорович

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Смерть
После 1886
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