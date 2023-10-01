Овсюченко Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Чернышев Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.2015
Дочь: Чернышева Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Чернышев Алексей Сергеевич