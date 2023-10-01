Овсюченко Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсюченко Марина Викторовна

Овсюченко Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Чернышев Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
06.11.2015

Дочь: Чернышева Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Чернышев Алексей Сергеевич

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