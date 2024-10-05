Ананина Анна Арсеньева
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Ананин Артемий Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Криуши, город Новоульяновск, Ульяновская область
выдана замуж за ясашного крестьянина
Бракосочетание
До 1753
Муж: Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Аверьян Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дмитрий Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Григорьев
Упоминание
1762
Упоминание
1762
в РС
Смерть
Неизвестно