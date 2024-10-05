Ананина Анна Арсеньева 1731 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананина Анна Арсеньева

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Ананин Артемий Андреев

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Криуши, город Новоульяновск, Ульяновская область
выдана замуж за ясашного крестьянина
Бракосочетание
До 1753

Муж: Кузьма Григорьев

Новоульяновск, город Новоульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Григорьев

Новоульяновск, город Новоульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Аверьян Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Григорьев

Новоульяновск, город Новоульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Дмитрий Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Григорьев

Новоульяновск, город Новоульяновск, Ульяновская область
Упоминание
1762
Новоульяновск, город Новоульяновск, Ульяновская область
Упоминание
1762
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
в РС
Смерть
Неизвестно

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