(Строгонцева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Строгонцева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Строгонцев Алексей

Мать: Строгонцева Зоя Ивановна

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